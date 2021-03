Kontaktlose Touristenfahrten eröffnen die Nürburgring-Saison

Am kommenden Wochenende öffnet der Nürburgring die Nordschleife für Touristenfahrten. Zum ersten Mal in diesem Jahr kann die 20,832 Kilometer lange Rennstrecke mit ihren 73 Kurven und 300 Metern Höhenunterschied wieder umrundet werden. Dabei gilt neben der Einhaltung der Straßenverkehrsordnung wie bereits im vergangenen Jahr das Konzept der „kontaktlosen Touristenfahrten“. Tickets sind nur online auf der Webseite des Nürburgrings und im Green-Hell-Driving-Portal erhältlich.

Die Zufahrt zur Strecke erfolgt kontaktlos per vorgehaltenem QR-Code oder per Karte. Analog der allgemeinen Corona-Regeln ist die Teilnahme an den Touristenfahrten maximal zu zweit pro Fahrzeug möglich. Die geöffneten Parkplätze an der Nordschleife sollen Fahrern Raum für Ruhepausen geben. Ordner kontrollieren hier die Einhaltung der Regeln wie Abstand und Maskenpflicht. (ampnet/fw)