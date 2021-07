Nürburgring nimmt Streckenbetrieb wieder auf

Der Nürburgring wird am kommenden Wochenende mit den Touristenfahrten wieder in den Streckenbetrieb auf der Nordschleife starten. Am Samstag, 31. Juli, öffnen sich um 9 Uhr die Schranken erstmals seit dem Hochwasserunglück. Gleichzeitig bleibt das Fahrerlager der Grand-Prix-Strecke noch bis zum 15. August Einsatzzentrale für Hilfskräfte der Flutkatastrophe.

Das bedeutet aber auch, dass der diesjährige 49. AvD-Oldtimer-Grand-Prix abgesagt werden muss. Die Veranstaltung soll nächstes Jahr vom 12. bis 14. August 2022 stattfinden. Die DTM hingegen soll als erste Rennserie wie geplant vom 20. bis 22. August starten. (aum)