Drei Solaris Urbino 18 Electric für Bonn

Solaris lieferte drei Urbino 18 Electric nach Bonn. Der Einsatz der Elektro-Gelenkbusse ermöglicht laut Hersteller eine Einsparung von bis zu 200 Tonnen CO2 und 430 Kilogramm NOx jährlich. Die Fahrzeuge sollen ausschließlich mit „grünem“ Strom betrieben werden. Solaris garantiert eine Mindestreichweite von 200 Kilometern mit einer Ladung über einen Zeitraum von zwölf Jahren, unabhängig von den Wetterverhältnissen.

Die Gesamtkapazität der in den Bussen für Bonn installierten Batterien beträgt über 550 kWh, so dass die Stadtwerke als Betreiber auf Zwischenladungen im Streckenetz verzichten können.

Angetrieben werden die Urbino 18 Electric von einer Achse mit zwei integrierten Motoren mit einer Leistung von je 125 kW (170 PS) und werden über Nacht an der Steckdose wieder aufgeladen.



Die Busse bieten Platz für bis zu 100 Fahrgäste. Dem Wunsch des Kunden entsprechend wurde von Solaris eine ganz neue Sitzanordnung entwickelt, mit einer zusätzlichen Bank für drei Fahrgäste im Heck. Dadurch wurde die Anzahl der Sitzplätze auf 44 erhöht, wovon viele stufenlos erreichbar sind. Darüber hinaus wurden 21 USB-Doppelladebuchsen für die Aufladung mobiler Geräte montiert. (ampnet/jri)