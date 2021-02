Zwölf VDL Citea SLF-120 Electric für Deutschland

Drei deutsche Verkehrsunternehmen haben sich für die Anschaffung von Elektrobussen aus den Niederlanden entschieden. VDL liefert Ende des Jahres neun Citea SLF-120 Electric an die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig, zwei an die Verdener Verkehrsgesellschaft und ein Fahrzeug an die Stadtbus Goslar GmbH. In Braunschweig und Verden sind bereits mehrere Citea mit konventionellem Dieselmotor in Betrieb.

Die Citea SLF-120 Electric haben einen CCS-Ladestecker und werden hauptsächlich im Busdepot geladen. Ihre Batterien haben eine Kapazität von 350 kWh. VDL hat nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Jahren über 100 Elektrobusse nach Deutschland geliefert, die zusammen über vier Millionen Kilometer zurückgelegt haben. Den Anfang machte 2015 Münster. (ampnet/jri)