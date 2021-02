Maserati Grecale durchläuft das Teststadium

Maserati wird im Laufe des Jahres den Grecale auf den Markt bringen. Das SUV rangiert unterhalb des Levante und nutzt als Basis den Alfa Romeo Stelvio. Das Unternehmen zeigt jetzt erste verwischte Fotos des Prototyps, der einige Runden vor dem Werk und den Augen der Beschäftigten drehte.

Derzeit werden die Erprobungsfahrzeuge noch intensiv auf der Straße, der Rennstrecke und im Gelände getestet. Der Grecale wird in Cassino in Italien gebaut. In das Werk werden insgesamt rund 800 Millionen Euro investiert. (ampnet/jri)