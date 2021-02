VW und BMW erhalten den „VDA Logistik Award 2021“

Der Verband der Automobilindustrie hat heute im Rahmen seines digitalen Forums Automobillogistik den „VDA Logistik Award 2021“ vergeben. In diesem Jahr wurden mit der Volkswagen-Konzernlogistik und der BMW Group gleich zwei erste Plätze vergeben. Die Auszeichnung würdigt jährlich herausragende Logistiklösungen, die als Vorbild für andere Unternehmen der Automobilindustrie dienen.

Mit der Auszeichnung an Volkswagen würdigte die Jury das „Produktionssteuerungswerkzeug zum Management von Shutdowns und Relaunches“ im Konzern. Die weltweit in verschiedenen Phasen aufgetretenen Lockdowns im Zuge der Verbreitung des Covid-19-Virus seien für die Logistik der Volkswagen AG eine in dieser Größenordnung und Komplexität neuartige Herausforderung gewesen. Es mussten die Versorgung mit Fertigungsmaterial von rund 8000 direkt durch Corona-Maßnahmen betroffene Lieferantenstandorte mit etwa 600.000 Mitarbeitern koordiniert und die Fertigung auf die ebenfalls durch die Lockdowns stark reduzierten regionalen Nachfragen abgestimmt werden. Diese Aufgabe wurde durch die Entwicklung und den Einsatz eines neuen Tools zum Krisenmanagement innerhalb einer globalen Supply Chain für Material- und Fahrzeugfluss bewältigt.



BMW wurde für seine cloudbasierte Pickplattform zur effizienten Verknüpfung diverser Kommissionierlösungen in der Produktionslogistik ausgezeichnet. Sie ermöglicht hardware- und standort-unabhängiges Arbeiten unabhängig von davon, welche Datenquellen oder Wearables eingesetzt werden. (ampnet/jri)