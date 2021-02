Porsche und TAG Heuer vertiefen ihre Partnerschaft

Porsche und der Schweizer Luxusuhrenhersteller TAG Heuer haben sich zu einer strategischen Markenpartnerschaft zusammengeschlossen. Auf dem Programm stehen sowohl gemeinsame sportliche Wettbewerbe als auch die Entwicklung von Produkten. Erste Schritte sind die Uhr TAG Heuer Carrera Porsche Chronograph und die Präsenz von TAG Heuer bei den Golfturnieren der Porsche European Open.

Jack Heuer entwarf 1963 den ersten Heuer-Carrera-Chronographen – entwickelt, damit Rennfahrer die Zeit auch in der Hitze des Geschehens auf einen Blick ablesen konnten. Mit dem Verkauf an die TAG-Gruppe wurde Heuer Mitte der 1980er-Jahre zu TAG Heuer. In dieser Zeit entwickelten und produzierten Porsche und TAG Heuer gemeinsam den TAG-Turbo-Motor, der es dem McLaren-Team ermöglichte, drei aufeinanderfolgende F1-Weltmeistertitel zu gewinnen: mit Niki Lauda 1984, sowie Alain Prost 1985 und 1986. Im Jahr 1999 intensivierte sich die Beziehung weiter – dank der Wettbewerbe Porsche Carrera Cup und Supercup, gefolgt von der Langstrecken-Weltmeisterschaft. 2019 gründete Porsche schließlich ein eigenes Formel-E-Team mit TAG Heuer als Titel- und Zeitmesspartner. (ampnet/jri)