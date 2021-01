Abarth veredelt den 595 im Detail

Zum neuen Jahr veredelt Abarth den 595 im Detail, der in drei Leistungsstufen bis 180 PS (132 kW) und vier Ausstattungslinien erhältlich ist. So gibt es für den 595 Competizione die neue Karosseriefarbe Rally Blau und neue 17-Zoll-Leichtmetallräder. Das Armaturenbrett ist künftig mit Alcantara bezogen, es gibt einen Carbon-Schalthebel und neue Ledersitze sowie einen geänderten Sport-Modus-Button. Die Spitzenversion 595 Esseesse verfügt künftig über neue Titan-Auspuffendrohre für die Akrapovic-Auspuffanlage und ein Armaturenbrett in nicht-reflektierendem Schwarz.

Die Abarth 595 Serie wird standardmäßig mit dem Uconnect-Infotainmentsystem mit 7-Zoll-Touchscreen ausgeliefert, das einen neuen Start- und Abschaltbildschirm bekommen hat. Alle Modelle sind serienmäßig mit polyelliptischen Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht ausgestattet. Alternativ sind auf Anfrage Bi-Xenon-Scheinwerfer erhältlich. (ampnet/jri)