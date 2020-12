Ford für Wasserreduktion und Klimaschutz ausgezeichnet

Ford ist von der Nonprofit-Umweltorganisation Carbon Disclosure Project (CDP) für seine weltweite Führungsrolle beim unternehmerischen Umweltengagement ausgezeichnet worden: Der Autohersteller wurde in die renommierte „A-Liste“ aufgenommen. Das CDP würdigt damit die Wasser- und Klimaschutzaktivitäten des Unternehmens, das bis 2050 CO2-neutral sein möchte.

Ford hat seinen betrieblichen Wasserverbrauch in den vergangenen 20 Jahren um 70 Prozent reduziert, was einer Einsparung von mehr als 41 Milliarden Liter Frischwasser entspricht. Langfristig arbeitet der Konzern darauf hin, überhaupt kein Trinkwasser mehr für die Fahrzeugfertigung zu verbrauchen. Bereits heute nutzt beispielsweise das Getriebewerk Irapuato in Mexiko aufbereitetes Wasser aus Quellen, die sich nicht zur Trinkwassergewinnung eignen. In China installierte Ford in vier Werken Anlagen zur Abwasseraufbereitung. Die US-Werke in Flat Rock/Michigan und Kansas City/Missouri verwenden Systeme für Recycling und Wiedernutzung von Wasser - sie bereiten Abwasser so auf, dass es in den Lackierereien eingesetzt werden kann.



Ford taucht zum zweiten Mal in Folge wegen seines Engagements gegen den Klimawandel in der A-Liste des CDP auf, die insgesamt 270 Unternehmen umfasst. Bei der Reduktion des Wasserverbrauchs steht der Autohersteller mittlerweile zum sechsten Mal in Folge auf der weltweiten Bestenliste - weltweit erhielten in diesem Jahr lediglich 105 weitere Unternehmen diese Anerkennung. (ampnet/jri)