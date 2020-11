Bis zu 900 Euro Zuschuss für die Wallbox von Skoda

Auch die Wallboxen von Skoda profitieren vom Förderprogramm der Bundesregierung zur Instataltion von Ladegeräten. Wer einen vernetzten Skoda iV Charger Connect oder Connect+ bestellt, erhält bis zu 900 Euro Zuschuss. Voraussetzung ist, dass das Ladegerät mit erneuerbarer Energie betrieben wird.

Ab dem 24. November können Nutzer von Elektrofahrzeugen den Bundeszuschuss bei der KfW-Bank beantragen. Förderberechtigt sind private Eigentümer, Wohnungseigentümergemeinschaften, Mieter und Vermieter (Privatpersonen, Unternehmen, Wohnungsgenossenschaften). Doch Vorsicht, der Antrag muss vor dem Kauf des Geräts gestellt werden, der gewünschte Typ aber bereits angegeben werden.



Skoda bietet seine Wallboxen über die VW-Konzerntochter Elli auch als Komplettpaket inkusive Installation und Vertrag mit dem Versorger an. Bei den beiden iV-Chargern übertrifft sie Fördersumme den Kaufpreis von 584 Euro bzw. 828 Euro und deckt so auch einen Teil der Installationskosten ab. Darüber hinaus bietet Skoda das nicht vernetzte und daher nicht förderfähige Basismodell iV Charger für 389 Euro an. (ampnet/jri)