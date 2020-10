Schon 11.000 vollelektrische Porsche Taycan ausgeliefert

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2020 hat Porsche weltweit 191.547 Fahrzeuge in Kundenhand übergeben. Im Vergleich zum Vorjahr gingen die Auslieferungen damit um fünf Prozent zurück. „Porsche fährt robust durch die Coronakrise“, kommentiert Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Porsche AG, die Zahlen. Der chinesische Markt habe sich nach dem Lockdown schnell erholt, sagt von Platen, aber auch in anderen Märkten steige die Nachfrage.

China bleibt der volumenmäßig größte Einzelmarkt von Porsche. Zwischen Januar und September lieferte Porsche dort 62.823 Fahrzeuge aus. Auch insgesamt zeigten sich in Asien-Pazifik, Afrika und Nahost erfreuliche Tendenzen: mit 87.030 Auslieferungen konnte der Sportwagenhersteller ein leichtes Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichen. US-amerikanische Kunden nahmen 39.734 Fahrzeuge entgegen. In Europa lieferte Porsche von Januar bis September 55.483 Sportwagen aus.



Unter den Modellen bleibt der Cayenne der am stärksten nachgefragte Porsche: 64.299 Einheiten gingen in den ersten neun Monaten des Jahres an Kunden. Die Auslieferungen stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent. Vom 911 wurden mit 25.400 Einheiten ein Prozent mehr als in 2019; vom Macan wurden 55.124 Einheiten ausgeliefert. Den vollelektrischen Porsche Taycan nahmen in den ersten drei Quartalen weltweit 10.944 Kunden entgegen. (ampnet/Sm)