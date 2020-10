Daimler und Swiss Re gründen Versicherungs-Joint-Venture

Um ein neues Geschäftsmodell zu schaffen, haben Daimler Insurance Services und Swiss Re das gemeinsame 50/50-Joint-Venture Movinx gegründet. Ziel ist es, digitale Kfz- und Mobilitätsversicherungsprodukte zu entwickeln. Movinx hat alle erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Genehmigungen erhalten. Movinx wird seinen Sitz in Berlin haben und soll schnell expandieren

Mit dem Ziel, ein neues Geschäftsmodell zu schaffen, wird Movinx als Managing General Agent (MGA) fungieren. Der Fokus liegt auf einer langfristigen Partnerschaft, um flexbile digitale Produkte anzubieten.



Das Joint Venture ist für Kooperationen mit weiteren Akteuren wie Automobilherstellern und Mobilitätsdienstleistern offen. Künftige Partner werden in der Lage sein, White-Label-Lösungen weltweit anzubieten. Anstatt sich mit vielen Versicherern auseinandersetzen zu müssen, hat der Hersteller mit Movinx dann einen länderübergreifenden Partner.



Movinx wird mit lokal lizenzierten Versicherern zusammenarbeiten, um den Endkunden seine Lösungen anzubieten und das Versicherungsrisiko zu decken. Versicherer und andere Partner können die IT-Plattform nutzen, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird.



Sebastiaan Bongers, Head Mobility Ventures bei Swiss Re, und Andreas Roth, Head Digital Insurance Model bei Daimler Insurance Services, werden das neue Unternehmen leiten. Die Büros wurden im Oktober in Berlin eröffnet. Die ersten Versicherungsprodukte und -dienstleistungen sollen 2021 in Frankreich eingeführt werden. In den kommenden Jahren sind weitere Markteintritte in Europa, Amerika und Asien geplant. (ampnet/deg)