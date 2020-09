Opel-Markenbotschafter servieren Teenies den Mokka

Opel hat fünf neue Markenbotschafter für den Mokka gewonnen. Bekanntestes Gesicht ist der Sänger Nico Santos, der mit dem Mokka-e im kommenden Jahr auf Deutschlandtour geht. Aber auch die Influencerinnen Melina Sophie und Judith ("Lifetimepieces"), Designer Marcel Ostertag und Blogger Willy ("Dressed Like Machines") sind Teil einer langfristigen digitalen Kampagne. Drei der Botschafter hatten bei der offiziellen Weltpremiere bereits die Gelegenheit, den neuen Opel Mokka in Rüsselsheim kennenzulernen.

Nico Santos ist in Bremen geboren und in Spanien aufgewachsen. In den letzten beiden Jahren gehörte er zu den erfolgreichsten Künstlern im deutschen Radio. Kein anderer bekam 2018 so viel Airplay wie Nico Santos, dessen zweites Album „Nico Santos“ jetzt veröffentlicht wird. Melina ist eine der erfolgreichsten deutschen Youtuberinnen. Sie wurde mit ihrem ersten Youtube-Kanal „Lifeofmelina“ bekannt. (ampnet/deg)