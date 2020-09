Sangermano steuert E-Mobilität bei FCA

Fabio Sangermano (36) verantwortet mit sofortiger Wirkung die Elektromobilität bei FCA Germany. Die neu geschaffene Position soll gemeinsam mit dem zentralen E-Mobilitäts-Team zur Umsetzung von Tranformationsstrategien dienen. Sangermano wird außerdem die Einhaltung von Vorgaben und der CO2-Ziele des Unternehmens sichern und als Schnittstelle zwischen Importeur, Turiner Zentrale und den Handeslpartnern fungieren.

Fabio Sangermano, bis zuletzt bei FCA als Measurements-&-Sales-Training-Manager in der Abteilung Kundenerfahrung tätig, berichtet als E-Mobility-Projektleiter in seiner neuen Funktion an die FCA-Vorstandsvorsitzende Maria Grazia Davino. (ampnet/deg)