Porsche Taycan ab drei Stunden mietbar

Porsche erweitert den Fuhrpark seines Mietangebots „Porsche Drive Rental“ um den Taycan: Neben den klassischen Sportwagen können Interessierte in Stuttgart, Leipzig, Hamburg, Berlin und auf Sylt ab sofort auch den Elektrosportwagen mieten. Weitere Standorte werden noch in diesem Jahr folgen. Die Leihdauer ist flexibel und abhängig vom gewählten Sportwagen – von drei Stunden bis zu 28 Tage sind möglich.

Interessierte müssen sich einmalig unter porsche.de/drive registrieren, um ihr Wunschmodell zu reservieren. Die Voraussetzung ist ein Mindestalter von 25 Jahren; der Mieter muss zudem seit mindestens fünf Jahren eine Fahrerlaubnis besitzen. Die Mietpreise beginnen bei 193 Euro für eine Leihdauer von drei Stunden und sowohl die Preise als auch die mögliche Leihdauer variieren je nach Fahrzeugmodell. Bei der Wahl eines Taycan laden Kunden über den Porsche-Charging-Service während der Mietdauer kostenfrei. Bei der Fahrzeugübergabe erhalten sie zudem eine ausführliche Einführung in die Elektromobilität. Buchung und Abrechnung erfolgen unkompliziert per Kreditkarte.



Eine weitere Mobilitätslösung bieten alle deutschen Handelszentren der Marke mit „Porsche Drive Abo“ an. Fahrzeuge können dort zu einem monatlichen Paketpreis und für eine Mindestlaufzeit ab sechs Monaten gemietet werden. „Porsche Drive Abo“ schließt die Lücke zwischen der Kurzzeitvermietung „Porsche Drive Rental“ und dem klassischen Leasing mit einer Laufzeit ab zwölf Monaten. (ampnet/jri)