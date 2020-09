Am neuen Standort, im kroatischen Zagreb, arbeitet Porsche Digital mit dem hiesigen Technologieunternehmen Infinum an neuen Geschäftsmodellen. Das Joint Venture soll neue Online-Angebote für Kunden hervorbringen. Bis Ende 2020 werden voraussichtlich rund 30 Mitarbeiter in den Räumlichkeiten im Stadtzentrum tätig sein. Der Standort soll in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden. (ampnet/deg)