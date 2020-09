Der Hyundai Kona bekommt ein Facelift

Hyundai bringt Ende des Jahres den überarbeiteten Kona in den Handel. Zu den Neuerungen gehören die verbesserte Konnektivität, ein optimiertes Fahrwerk und die sportliche Ausstattungslinie N Line mit spezifischer Frontpartie sowie 48-Volt-Hybridtechnologie. Im Innenraum ist der neue Konsolenbereich vom Cockpit abgekoppelt, die elektrische Parkbremse schafft Platz für Ablagen zwischen den Vordersitzen. Es gibt eine neue Ambiente-Beleuchtung, neue Sitzbezüge und beheizbare Rücksitze. Auffällig ist die neu gestaltete Front mit den schmalen Hauptscheinwerfern. Auch das Heck wurde geändert. In Summe wächst der Kona um vier Zentimeter.

Der Hyundai Kona verfügt künftig über zwei 10,25-Zoll-Bildschirme, die aus einer digitalen Instrumententafel und einem Navigationstouchscreen mit Split-Screen-Funktion. Die Bluelink-Technologie bietet Funktionen wie Verkehrsinformationen in Echtzeit, Informationen über freie Parkplätze oder die Option „Find my Car“. Die Last-Mile-Navigation führt den Weg vom Parkplatz bis zum endgültign Ziel fort. Die Assistenzsysteme wurden verbessert und erweitert. Dazu zählen unter anderem ein Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, der aktive Totwinkelassistent und der Ausstiegsassistent, der beim Öffnen der hinteren Türen vor sich von hinten nähernden Fahrzeugen warnt.



Das Motorenangebot startet mit dem 1.0-Liter-T-GDI-Benzinmotor mit 120 PS (88 kW), der auf Wunsch mit 48-Volt-Hybridsystem bestellt werden kann. Darüber rangiert der 1.6-Liter-Dieselmotor mit 136 PS (100 kW) und serienmäßiger 48-Volt-Hybridtechnologie. An der Spitze der Baureihe steht ein weiterentwickelter 1.6-Liter-T-GDI-Motor, der 198 PS (146 kW) leistet. Geschaltet wird über ein Doppelkupplungsgetriebe. Hier und beim Diesel gibt es optional Allradantrieb. Neu ist das Sechs-Gang-Schaltgetriebe mit elektronischer Kupplung, die den Motor in bestimmten Fahrsituationen in den Segelmodus versetzt. Hyundai bietet den überarbeiteten Kona auch als Vollhybrid mit 1,6-Liter-Benziner und 44 PS (32 kW) starkem Elektromotor an. Die Systemleistung beträgt 141 PS (104 kW). Der Kona Elektro folgt später. (ampnet/jri)