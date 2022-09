Volkswagen-Tochter Elli wird Partner bei Bonusprogramm

Die Volkswagen-Tochter Elli, die im Konzern alle Aktivitäten rund ums Laden und Energie verantwortet, ist Partner des Bonusprogramms von „&Charge“. Ziel der Partnerschaft ist es, das Ladeerlebnis anhand von Kundenerfahrungen zu verbessern und an der Ladesäule über Bonus-Kilometer Geld zu sparen. Davon profitieren Kunden von Elli, Seat- und Cupra-Easy Charging, Skoda Auto Powerpass und künftig Volkswagen „We Charge“. Sie können die gesammelten „&Charge“-Kilometer gegen Elli-Ladegutscheine einlösen.

Über die „&Charge-App“ sammeln Nutzer durch verschiedene Aktivitäten Bonus-Kilometer über den Einkauf in einem der europaweit 1500 Partner-Shops von „&Charge“ (www.and-charge.com), mit der Bewertung von Ladestationen sowie über zusätzliche Daten zu den Ladestationen. Geben die Fahrer in der App beispielsweise eine Rückmeldung zur Ladeinfrastruktur, werden sie mit „&Charge“-Kilometern belohnt. Die gesammelten Kilometer können ab sofort gegen Elli-Ladegutscheine im Wert von vier Euro (50 „&Charge“-Kilometer) und zwanzig Euro (250 „&Charge“-Kilometer) eingetauscht werden. Das Guthaben lässt sich in den Lade-Apps von Elli, Seat, Cupra, Skoda und Volkswagen einlösen. (aum)