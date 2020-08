Drei Übernachtungen auf dem Land Rover Defender

Land Rover bietet in Kooperation mit der Online-Reiseplattform Booking.com Kurz-Urlaubstrips mit dem Defender an. Für die drei Übernachtungen verfügen die Fahrzeuge über ein Dachzelt für zwei Personen. Termine sind die ersten drei September-Wochenenden inklusive der Freitage und Montage. Der Preis beträgt 99 Euro pro Person.

Das Reiseerlebnis startet im Land-Rover-Experience-Center in Wülfrath in der Nähe von Düsseldorf. Dort erhalten die Gäste ein Geländetraining und Tipps für die Fahrt, bevor das Mikro-Abenteuer auf eigene Faust durch Deutschland beginnt. Bei Bedarf steht auch eine Campingausrüstung mit zwei Stühlen, einem Tisch und einer elektrischen Kühlbox zur Verfügung.



Gebucht werden kann jeweils um 10 Uhr am 17., 19., und 21. August (http://www.booking.com/hotel/de/the-all-new-land-rover-defender.html). Wegen der begrenzten Anzahl werden die Plätze in der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. (ampnet/jri)