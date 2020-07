Der erste europäische Polestar ist in Privatbesitz

Polestar hat heute das erste europäische Polestar-2-Kundenfahrzeug am Hauptsitz des Unternehmens in Göteborg, Schweden, ausgeliefert. Die Fließheck-Limousine in grau-metallic ist mit einem veganen Interieur ausgestattet. Weitere Fahrzeugübergaben folgen im Sommer in Europa, China und Nordamerika. Danach erhalten Kunden in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien ihre Autos. Lieferungen in die Schweiz und nach Nordamerika folgen. (ampnet/deg)