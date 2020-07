Sean Wotherspoon kleidet die Primavera ein

Sean Wotherspoon, einer der zurzeit einflussreichsten Street-Culture-Designer in den USA, hat für Vespa eine Sonderedition der Primavera entworfen. Die farbenfrohe karosserie ist in Gelb, Rot, Dunkelgrün und Meeresgrün lackiert, davon heben sich als weiße Akzente die Felgen und der Kantenschutz ab. Für die Sitzbank wählte Wotherspoon einen hellbraunen, gerippten Veloursbezug mit weißen Kedern. Das rote Trittbrettgummi hat blaue Inlets. Spiegel, Gepäckträger, Scheinwerferumrandung und Soziusgriff haben sind in Chrom ausgeführt. Dazu kommen rechts ein großformatiger „Primavera“- (= Frühling) und links ein „Vespa“-Schriftzug.

Abgerundet wird die Kooperation durch einen farbig passenden Jet-Helm und eine kleine Streetwear-Kollektion mit zwei T-Shirts.



Die Vespa Primavera „Sean Wotherspoon“ kostet als 50er 3880 Euro und als 125er 4860 Euro. (ampnet/jri)