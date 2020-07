Urlaubscheck bei Opel.

Wegen des Covid-19-Ausbruchs werden viele Bundesbürger in diesem Jahr ihren Urlaub in Deutschland und mit dem eigenen Auto verbringen. Opel bietet dafür einen Fahrzeugcheck inklusive Garantiezertifikat für 19,90 Euro an. Dabei testen die Werkstätten alle sicherheitsrelevanten Aspekte. Sie überprüfen unter anderem Bremsen, Batterie und den Motorölstand sowie die Einstellung von Scheinwerfern und Handbremse. Das Angebot kann zusätzlich mit einer umfangreichen Innenraum-Reinigung plus Desinfektion kombiniert werden. Darüber hinaus bieten die Werkstätten einen Klimaanlagen-Service – auf Wunsch mit Wechsel des Aktivkohlefilters – an.

Für ausgewähltes Ferien- und Sicherheitszubehör gibt es bei Opel außerdem um zehn Prozent gesenkte Aktionspreise. Das betrifft Laderaumlösungen, Dachboxen und Sicherheitszubehör wie Dashcams und Felgenschlösser. Diesel-Fahrer erhalten einen Fünf-Liter-Kanister Adblue für 9,99 Euro. Für ältere Navigationsgeräte gibt es ein Update zum Sonderpreis von 99 Euro. Alle Urlaubsangebote von Opel gelten bis zum 19. September.



Viele Händler bieten ab einem gewissen Mindestumsatz die Fahrzeug-Desinfektion als kostenloseZusatzleistung an. (ampnet/jri)