Frank Petznick übernimmt die Fahrerassistenzsysteme

Frank Petznick (49) übernimmt zum 1. August 2020 die Leitung der Geschäftseinheit Fahrerassistenzsysteme bei Continental und wird Mitglied der Geschäftsleitung des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety. Der studierte Elektrotechniker folgt auf Karl Haupt (63), der nach knapp sieben Jahren an der Spitze der Geschäftseinheit und über 36-jähriger Unternehmenszugehörigkeit das Unternehmen verlässt.

Frank Petznick ist neu ins Unternehmen gekommen. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung sowohl in der Automobil- als auch der Automobilzuliefererindustrie. Zuletzt verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung Elektronik bei Hella das globale Product Center Automated Driving. Seine Karriere startete er 1998 bei Volkswagen als Projektmanager und später Projektleiter für Elektroniksysteme. 2003 folgte sein Wechsel zum Entwicklungsdienstleister Bertrandt, wo er fünf Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Bereich Elektronik und Infotainment tätig war. Ab 2008 hatte Petznick mit Stationen in Shanghai (China) und Berlin leitende Managementpositionen auf regionaler und globaler Basis bei Hella inne.



In seiner Funktion bei Continental berichtet Frank Petznick an Vorstandsmitglied Frank Jourdan, Leiter des Geschäftsfelds Autonomous Mobility and Safety. (ampnet/jri)