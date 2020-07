Campa Wien ist abgesagt

Die Campa Wien wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Absage der Camping- und Outdoormesse ist aber nicht Corona geschuldet. Wie die Organisatoren mitteilen, habe der Vermieter das Veranstaltungsgelände, die Trabrennbahn Kieaus, am ersten Otkober-Wochenende völlig unerwartet anderweitig vergeben. Eine Verschiebung der Campa sei wegen anderer Messetermine nicht möglich gewesen, heißt es weiter. Man werde rechtliche Schritte unternehmen, ohne dass dies jedoch etwas an der Absage ändere, so die Veranstalter. (ampnet/jri)