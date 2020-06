Mitfahrangebote werden selten genutzt

Private Mitfahrangebote über darauf spezialisierte Websites oder Apps werden in Deutschland laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) sehr selten genutzt. 2019 organisierten sich nur zwei Prozent der Bevölkerung ab 10 Jahre Fahrten von anderen Privatpersonen über diese Wege. Offenbar werden die Angebote am häufigsten von jungen Menschen genutzt: So buchten knapp fünf Prozent der 16- bis 24-Jährigen über darauf spezialisierte Online-Plattformen Fahrten bei anderen Privatpersonen; bei den 25- bis 44-Jährigen waren es vier Prozent. (ampnet/deg)