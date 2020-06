Der letzte BMW i8 rollt vom Band

Nach nur knapp sechs Jahren Produktionszeitraum ist heute der letzte BMW i8 in Leipzig vom Band gerollt. Es handelt sich um einen Roadster in Portimao Blau für einen Kunden in Deutschland. In den vergangenen Wochen waren in Kooperation mit dem BMW-i8-Club noch 18 exklusive Exemplare des mit Range Extender ausgestatteten Plug-in-Hybrid-Sportwagens entstanden. Die persönlichen Farb- und Individualisierungswünsche im Interieur wurden in Absprache mit den Kunden umgesetzt. (ampnet/jri)