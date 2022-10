Die Tage des Ford Fiesta sind gezählt

Die Autowelt befindet sich im Umbruch. Bei Ford sind nun die Tage des Fiesta gezählt, nachdem sich das Unternehmen verstärkt um den Bau von Elektroautos kümmern will. Der Kleinwagen aus Köln wird nur noch bis Ende Juni nächsten Jahres gebaut – dann ist nach 47 Jahren Schluss mit der Baureihe. Alle bereits bestellten Fahrzeuge werden noch ausgeliefert und das Modell kann zurzeit auch noch weiter bestellt werden bis das verbleibende Produktionsvolumen ausgeschöpft ist.

Mit dem Fiesta verschwindet auch der 1,0-Liter-Ecoboost-Dreizylinder aus Köln. Die Produktion des Benzinmotors wird ins rumänische Werk Craiova verlegt.



Und nachdem VW in diesem Monat den Sharan aufs Altenteil geschickt hat, gehen auch für den Ford Galaxy und den S-Max die Lichter aus. Ford wird die Produktion seiner Vans im spanischen Valencia im Frühjahr beenden. Europaweit wurden im vergangenen Jahr nur noch knapp 12.000 Fahrzeuge der beiden Baureihen abgesetzt. Bestellungen sind nicht mehr möglich. Galaxy und S-Max sind nicht zuletzt Opfer des SUV-Hypes. Ungewiss ist derzeit die Zukunft des Ford Focus, nachdem das Werk in Saarlouis in knapp drei Jahren geschlossen wird.



Seit der Markteinführung des Fiesta im Jahr 1976 wurden rund 18,2 Millionen Stück gebaut. Neben dem Stammwerk in Köln-Niehl lief der Fiesta auch in Dagenham (UK), Valencia (Spanien), Mexiko, Argentinien, Brasilien, Südafrika, China und Indien vom Band. Die größten Absatzmärkte in Europa waren Großbritannien, Italien und Deutschland. (aum/jri)