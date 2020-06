DB Schenker lässt kontaktlos quittieren

Logistiker DB Schenker hat eine No-Touch-Signatur entwickelt, mit der in Corona-Zeiten die Unterschrift zur Quittierung des Warenerhalts auf bis zu drei Metern Distanz ausgetauscht werden kann. Dafür zeigt der Zusteller einen QR-Code, den der Empfänger mit seinem eigenen Smartphone aus gebührendem Abstand einscannt und sich so identifiziert. Über Eingabefelder auf der Webseite übermittelt der Kunde dann seine persönlichen Daten und erteilt die Empfangsbestätigung per Unterschrift auf dem Display seines Smartphones. (ampnet/jri)