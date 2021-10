ITS-Kongress: Erster Flug einer Facht-Drohne

Die elektrische Schwerlastdrohne von Volocopters hat auf dem Gelände des ITS World Congress 2021 in Hamburg ihren ersten öffentlichen Flug durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Logistikdienstleister DB Schenker wollten beide Unternehmen die Integration einer Drohne in logistische Lieferketten mit einem End-to-End-Frachttransport demonstrieren. Die Volo-Drohne ist eine unbemannte, vollelektrische Frachtdrohne, die für den Transport von ISO-Paletten aller Größen mit einem Gewicht von bis zu 200 Kilogramm über eine Reichweite von 40 Kilometern ausgelegt ist.

Für die Simulation wurde die Drohne mit einer Ladebox zwischen dem Landegestell ausgerüstet. Diese belud ein Team mit einer Ladung in der Größe einer Europalette. Der rund dreiminütige Testflug startete im „homePORT Hamburg“ und erreichte eine maximale Flughöhe von 22 Metern. Im Anschluss absolvierte die Drohne einen reibungslosen Start zu einem Cargo Bike. Nach der Landung brachte das Lastenfahrrad seine Lieferung an den endgültigen Ziel, womit die vollständig elektrische, multimodale Zustellung auf der letzten Meile abgeschlossen war. (aum)