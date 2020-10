DB Schenker nutzt bald 41 Fuso e-Canter

DB Schenker und Fuso bauen ihre Partnerschaft im Bereich Elektromobilität weiter aus. In den kommenden Monaten übernimmt DB Schenker so insgesamt 36 weitere Fuso e-Canter zum Einsatz in elf europäischen Ländern. Der Logistikdienstleister nutzt den Fuso e-Canter bereits seit 2018 in Berlin zum Transport von Stückgutsendungen im Innenstadtbereich. Seit 2019 sind weitere Fahrzeuge in Paris, Frankfurt und im Raum Stuttgart unterwegs.

Fuso produziert die 36 neuen Fahrzeuge aktuell in seinem europäischen Werk in Tramagal, Portugal. In den nächsten Wochen bekommen sie bei verschiedenen Aufbauherstellern einen Kofferaufbau mit Ladebordwand. Für den deutschen Markt erfolgt der Aufbau zum Beispiel mit der Firma Spier in Steinheim. Die finale Übergabe der e-Canter an DB Schenker soll noch vor Jahresende an verschiedenen Standorten des Logistikunternehmens beginnen.



DB Schenker wird den vollelektrischen Leicht-Lkw mit einer Leistung von 129 kW und einer Nutzlast von bis zu 3,2 Tonnen unter anderem in den europäischen Metropolen Oslo, Kopenhagen, Madrid, Salzburg, Wien, Hamburg, Rom und Mailand im urbanen Verteilerverkehr einsetzen. Mit der Intensivierung der Partnerschaft wird DB Schenker größter E-Flottenkunde von Fuso mit dann insgesamt 41 e-Cantern im täglichen Einsatz. Mit den 36 zusätzlichen Fahrzeugen sind nach Auslieferung mehr als 200 Fuso e-Canter im täglichen Kundeneinsatz in insgesamt 14 Ländern. (ampnet/deg)