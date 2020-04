Quantron wird Importeur von CATL in Europa

Die Quantron AG aus Augsburg und der chinesische Batteriehersteller CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) schlossen jetzt einen umfassenden Handels- und Servicevertrag. Danach ist Quantron nun autorisierter Distributor und Service-Partner des weltweit größten Batterieproduzenten für Nutzfahrzeuge, Busse und Industrieanwendungen in Europa. Das Unternehmen wird standardisierte CTP (cell to pack) Batterielösungen einsetzen. (ampnet/Sm)