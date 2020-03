Neun von zehn Renault-Werkstätten sind geöffnet

In der Coronakrise hält Renault das Dienstleistungsangebot für die Kunden so weit wie möglich aufrecht. So bleibt die Kundenbetreuung für Fragen erreichbar. Die Renault-Assistance ist im Pannenfall oder bei einem Unfall rund um die Uhr unter den in den Servicedokumenten angegebenen Rufnummern erreichbar.

Weiterhin angeboten werden Service- und Reparaturleistungen in den meisten Servicebetrieben vor Ort. Derzeit sind neun von zehn Renault-Werkstätten für die Kunden da. Die erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln werden eingehalten.



Renault empfiehlt den Kunden, vor dem Händlerbesuch den jeweiligen Renault-Partner vor Ort telefonisch zu kontaktieren und nach Öffnungszeiten und dem konkreten Serviceangebot zu fragen. Die entsprechenden Kontaktdaten sind über die Händlersuche (www.renault.de/haendlersuche) zu finden.



Ende letzter Woche gab Renault bekannt, zusammen mit der hiesigen Renault-Bank die deutschen Vertragshändler mit einem umfassenden Maßnahmenpaket zu unterstützen. (ampnet/deg)