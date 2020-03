World Car of the Year: Der Termin steht

Die Auszeichungen der besten Autos des Jahres werden, wie geplant, am 8. April 2020 bekanntgegeben. Ursprünglich hatten die „2020 World Car of the Year“-Awards an diesem Tag im Rahmen der New York International Auto Show (NYIAS) überreicht werden sollen. Nachdem die Messe am Mittwoch abgesagt worden ist, werden die Sieger nun in einer kleineren Zeremonie im Hauptquartier der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, einem der Partner von „World Car of the Year“, bekanntgegeben werden.

Die Jury von 68 Fachjournalisten hatte am Dienstag auch mitgeteilt, dass PSA-Chef Carlos Tavares als „World Car Person of the Year“ in New York hätte ausgezeichnet werden sollen. Sein Award wird ihm im PSA-Hauptquartier in Paris übergeben werden. (ampnet/Sm)