World Car of the Year: Die Finalisten stehen fest

Die Finalisten beim Weltauto des Jahres 2021 stehen fest. Die 93 Mitglieder der Jury internationaler Fachjournalisten hat in geheimer Abstimmung ihre Favoriten ausgewählt und die KPMG Treuhand hat die Einzelergebnisse ausgewertet und jetzt die Favoriten in den einzelnen Klassen ermittelt. Verkündet werden die Preisträger am Donnerstag, 20. April 2021, in New York, dieses Jahr wegen Corona nicht im Rahmen der New York International Auto Show (NYIAS).

Die Finalisten:



World Car of the Year: Honda-e, Toyota Yaris, Volkswagen ID.4

World Urban Car: Honda-e, Honda Jazz / Fit, Toyota Yaris

World Luxury Car: Land Rover Defender, Mercedes-Benz S-Klasse, Polestar 2

World Performance Car: Audi RS Q8, Porsche 911 Turbo, Toyota GR Yaris

World Car Design of the Year: Honda-e, Land Rover Defender, Mazda MX30

(ampnet/Sm)