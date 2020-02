Ford lässt Autotüren mitdenken

Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 3500 Unfälle dadurch verursacht, dass Fahrer oder Passagiere die Fahrzeugtür öffnen, obwohl Radfahrende gerade neben dem Fahrzeug unterwegs waren. Ford hat eine Ausstiegswarnfunktion entwickelt, die es künftig ermöglichen könnte, solche Unfälle zu vermeiden. Die Ausstiegswarnfunktion bietet Verkehrsteilnehmern und Fahrzeuginsassen visuelle und akustische Warnungen, wenn das System feststellt, dass das Öffnen der Tür eines Autos zu einer Kollision führen könnte.

In einigen Ford-Fahrzeugen ist bereits eine Technologie verfügbar, die Radfahrer automatisch erkennt und Notfallbremsungen einleiten kann. Die für Toter-Winkel-Assistenten eingesetzten Sensoren können auch für eine

Ausstiegswarnfunktion genutzt werden. Das System analysiert und

versteht Bewegungen von sich nähernden Fahrrädern oder E-Scootern,

sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs.



Wenn das System beim Öffnen der Fahrzeugtür eine drohende Kollision

erkennt, werden der Fahrer beziehungsweise der Beifahrer von einem

akustischen Signal vor der Gefahr gewarnt. Deutlich erkennbare

LED-Lichter an der Verkleidung des Außenspiegels beginnen für

Radfahrer zu blinken. Eine weitere Warnung erfolgt durch einen roten

LED-Leuchtstreifen entlang der Türinnenverkleidung, der beim Öffnen

der Tür für herannahende Verkehrsteilnehmer sichtbar wird.



Die Ingenieure testen außerdem einen neuen Mechanismus für die Autotür,

der vorübergehend verhindert, dass sie sich vollständig öffnet, bis

sich der vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer wieder sicher vom Fahrzeug entfernt hat. Tests sollen unter anderem sicherstellen, dass die Technologie zu den Bedürfnissen und Gewohnheiten der Verkehrsteilnehmer in den verschiedenen Märkten passt, wobei auch Rechts- und Linkslenkerfahrzeuge sowie unterschiedliche Straßen- und Fahrspurkonfigurationen berücksichtigt werden.(ampnet/deg)