Nach dem Crash: Diese Autos sind die sichersten ihrer Klasse

Jedes Jahr veröffentlicht Euro NCAP eine Liste der Fahrzeuge, die in ihrer Klasse bei den Crashtests der europäischen Verbraucherschutzorganisation am besten abgeschnitten haben. Im vergangenen Jahr waren dies der Audi A1 und der Renault Clio im Kleinwagensegment, der Mercedes-Benz CLA in der Kompaktklasse und der Subaru Forester e-Boxer in der Kategorie kompakte SUVs/Vans sowie der BMW 3er und der Tesla Model 3 in der Mittelklasse. Der Tesla Model X erwies sich bei den SUVs als bester seiner Klasse.

Da sich die Sternebewertungen verschiedener Fahrzeugkategorien nicht direkt vergleichen lassen, werden die „Klassenbesten“ in einer eigenen Liste aufgeführt. Sie zeigt, welche Modelle bessere Ergebnisse als ihre Konkurrenten erzielt haben. Da die Anforderungen für die Sternebewertung jedes Jahr strenger werden, ist ein Vergleich der Klassenbesten nur für das jeweilige Kalenderjahr möglich, betont Euro NCAP. Nur so ist sichergestellt, dass die Fahrzeuge denselben Testbedingungen unterworfen waren.



Seit 2018 verleiht Euro NCAP auch bei getesteten Elektro- und Hybridfahrzeugen eine Auszeichnung für beste Sicherheit. Zwar können diese Fahrzeuge unter verschiedene Größenkategorien fallen, dennoch soll diese Auszeichnung Verbrauchern eine Orientierungshilfe geben. „Best in Class“ ist hier ebefalls der Tesla 3. (ampnet/jri)