Der nächste Cupra Leon Competición macht sich bereit

Cupra bereitet sich auf die nächste Tourenwagensaison vor und bietet Kundensportler im kommenden Jahr den neuen Cupra Leon Competición an. Er basiert bereits auf der nächsten Leon-Generation. Die Entwicklung des neuen TCR-Rennwagens befindet sich derzeit in der Abschlussphase: Die Streckentests laufen seit Oktober unter anderem in Spanien, Portugal und Italien. Das Fahrzeug kann ab sofort über eine Online-Plattform (https://prebooking.cupraofficial.com) vorgebucht werden.

Leichtbauteile sorgen beim Cupra Leon Competición für eine optimierte Gewichtsverteilung. Das Getriebe wurde verbessert, und der 2,0-Liter-Turbomotor bietet nach der Überarbeitung mehr Leistung. Die Auslieferung der Autos erfolgt ab April exklusiv am neuen Cupra-Hauptsitz in Martorell. (ampnet/jri)