Forvia Hella steigert Umsatz um 2,2 Prozent

Bei „Forvia Hella” (HELLA GmbH & Co. KGaA9) verbesserte sich der Umsatz im ersten Quartal um 2,2 Prozent oder 0,6 Prozent auf 2,0 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,0 Milliarden Euro), berichtet liegt das Umsatzwachstum bei 0,6 Prozent. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die weltweite Fahrzeugproduktion um 0,8 Prozent. Das Operating Income liegt im ersten Quartal 2024 mit 111 Millionen Euro genau auf Vorjahresniveau.

Die Umsatzentwicklung im ersten Quartal wurde durch die Business Group Licht getragen, die ein Wachstum um 4,9 Prozent auf 1002 Millionen Euro erzielt hat (Vorjahr: 955 Millionen Euro). In der Business Group Elektronik reduzierte sich der Umsatz um 3,4 Prozent auf 813 Millionen Euro (Vorjahr: 842 Millionen Euro).

In der Business Group Lifecycle Solutions ging der Umsatz um 1,7 Prozent auf 278 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 283 Millionen Euro).



Für das Gesamtjahr 2024 geht das Unternehmen unverändert davon aus, in 2024 einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz zwischen rund 8,1 und 8,6 Milliarden Euro zu erwirtschaften. Für die Operating Income-Marge wird weiterhin ein Wert zwischen rund 6,0 und 7,0 Prozent prognostiziert. (aum)