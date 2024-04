Schnellladesäule mit Hightech-Drachen

Die Volkswagen-Konzerntochter Elli, Flugwindkraftanlagenbauer „EnerKíte“ sowie die Technische Universität Braunschweig präsentieren auf der heute eröffneten Hannover Messe ein neues Forschungsprojekt, das in Zukunft netzunabhängiges Laden möglich machen könnte. Dabei „ernten“ Hightech-Drachen die in großen Höhen stark und stetig wehenden Winde und wandeln diese in Strom um – vier Mal so viel wie herkömmliche Windturbinen mit gleicher Leistung. Die Energie wird in einer Elli-Schnellladesäule Flexpole gespeichert und kann zum Laden von E-Fahrzeugen eingesetzt werden.

Das sogenannte „TechnoHyb-Projekt“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und auf dem Campus Open Hybrid LabFactory in Wolfsburg koordiniert wird, könnte damit ein wesentliches Problem der E-Fahrzeugnutzer in abgelegenen Regionen der Welt lösen und hat enormes Potenzial für die Diversifizierung der Energieerzeugung sowie der Ladeinfrastruktur. Die neue Elli-Schnellladesäule Flexpole kann einfach und flexibel installiert und dank des integrierten Batteriesystems an das Niederspannungsnetz angeschlossen werden, ohne dass ein spezieller Transformator oder kostspielige Bauarbeiten erforderlich wären. (aum)