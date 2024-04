Der Citroën ë-C3 schafft über 300 Kilometer

Citroën bringt im Frühsommer den ë-C3 auf den Markt und hat nun die offizielle Reichweite des ab 23.300 Euro erhältlichen Elektroautos bekanntgegeben. Sie liegt nach WLTP-Norm bei bis zu 326 Kilometern. Der Hersteller spricht bei dem Kleinwagen vom besten Preis-Reichweiten-Verhältnis auf dem Markt. Angeboten werden zunächst die beiden Aussattungsversionen You und Max (ab 27.800 Euro).

Bereits die Einstiegsversion bringt unter anderem elektrische Außenspiegel, automatische Fahrlichteinschaltung, LED-Scheinwerfer, Tempomat, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung und Standheizung mit Vorklimatisierung mit. Beim Topmodell kommen Rückfahrkamera, 10,25-Zoll-Touchscreen, getönte Scheiben und weitere Merkmale hinzu. Bei Versionen haben auf Wunsch einen Elf-kW-Onboardcharger anstatt des serienmäßigen mit 7,4 kW. Zudem gibt es ein Winterpaket mit Sitz-, Lenkrad- und Frontscheibenheizung.



Der Citroën ë-C3 wird von einem 83 kW (113 PS) starken Motor angetrieben. Er beschleunigt das Auto in rund elf Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 135 km/h. Die Batterie kann an einer Schnellladestation mit bis zu 100 Kilowatt in rund 26 Minuten wieder von 20 auf 80 Prozent aufladen. Versprochen wird außerdem eine markentypisch besonders komfortable Federung. Ein Head-up-Display ersetzt das traditionelle Kombiinstrument. Die Fahrzeuginformationen werden auf einen schwarz glänzenden Bereich zwischen dem oberen Rand des Armaturenbretts und dem unteren Rand der Windschutzscheibe projiziert.



Im nächsten Jahr wird für Kurzstreckenfahrer noch eine weitere Version des ë-C3 folgen, die zwar nur eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern bietet, dafür aber auch für 19.990 Euro angeboten werden soll. (aum)