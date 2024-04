Trekka – der Land Rover von Skoda

Skoda was? Trekka? Nie gehört! Die Reaktion ist selbst bei Fachleuten immer die gleiche: Diese Modell kennt kaum jemand. Das ist wenig verwunderlich, denn der Skoda Trekka ist auf dieser Seite des Globus seltener als ein Ferrari 250 GTO und seine Geschichte ist so abenteuerlich wie sein kantiges Design. „Er wurde in Neuseeland gebaut, insgesamt 3000-mal“, sagt der stolze Besitzer eines Trekka, Jiri Valach, der uns auf eine Testfahrt mitnimmt. (aum)