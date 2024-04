Opel zeigt erstmals den neuen Frontera

Mit dem Frontera bringt Opel in diesem Jahr ein neues SUV, mit dem eine alte Modellbezeichnung wiederbelebt wird, und zeigt jetzt erstmals Fotos. Von Anfang an wird es neben 48-Volt-Hybriden auch eine rein elektrische Variante geben. Der Frontera wird außerdem als erstes Auto den neu gestaltenen Marken-Blitz tragen. Charakteristisch sind die umlaufende schwarze Beplankung, die dem Wagen einen robusten Charakter verleihen, und ein bis in die C-Säule ragender Dachausläufer.

Das Interieur prägen zwei zehn Zoll große Displays und ein neu Lenkrad. Es gibt außerdem ergonomisch in der Mitte neu geformte Sitzflächen und mit auf Wunsch aus recycelten Materialien bestehenden Bezügen. In den Rückenlehnen der Vordersitze finden Fondpassagiere Smartphone-Taschen und die Mittelkonsole bietet Platz zum Verstauen eines Tablets.



Das Kofferraumvolumen des Frontrera beträgt über 460 Liter und bei umgeklaptten Rücksitzen bis zu 1600 Liter. (aum)