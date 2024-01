Opel reaktiviert einen alten Namen

Opel wird in diesem Jahr ein komplett neu entwickeltes SUV auf den Markt bringen und greift dabei auf einen bekannten Namen seiner Modellhistorie zurück. Das Modell wird Frontera heißen und von Beginn an auch als reines Elektroauto erhältlich sein. Opel verspricht ein geräumiges Fahrzeug mit hoher Flexibilität. Der Frontera (span. = Grenze) wird das erste Modell mit dem neu gestalteten Markenlogo sein. Der Grandland bleibt im Programm und wird in diesem Jahr erneuert. (aum)