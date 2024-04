Dacia Spring startet bei 16.900 Euro

Bei Dacia ist ab 16. April der neue Spring bestellbar. Deutschlands günstigstes Elektroauto erhält ein neues Karosseriedesign sowie ein neues Interieur. Es gibt drei Ausstattungsstufen, wobei die unterste dem 33-kW-Basismotor (45 PS) und die oberste dem stärkeren Antrieb mit 48 kW (65 PS) vorbehalten ist. Als Normverbrauch werden 14,6 Kilowattstunden je 100 Kilometer angegeben. Die Einstiegsversion kostet 16.900 Euro, das Topmodell 19.900 Euro.

Der Spring wird mit dem bereits bei der kommenden Duster-Generation vorgestellten Youclip-System ausgestattet. Die drei serienmäßigen Montagepunkten können zur Befestigung einer Ablagetasche, eines Smartphone-Halters oder des 3-in-1-Würfels genutzt werden. Das serienmäßige Multimediasystem Media Control wird über Elemente am Lenkrad bedient und seine Inhalte auf der digitalen Instrumententafel angezeigt. Es verfügt über zwei Lautsprecher, Bluetooth und einen USB-Anschluss. Das „Media Nav Live“-System, das beim Ausstattungsniveau „Extreme“ serienmäßig sowie für die mittlere Version „Expression“ optional erhältlich ist, bietet einen zentralen Zehn-Zoll-Touchscreen. Dieser verknüpft Connected Services sowie das Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsbedingungen und stets aktuellem Kartenmaterial für Europa. Darüber hinaus gibt es Apple Carplay und Android Auto.



Der Spring bietet eine erweiterte Sicherheitsausstattung. Dazu gehören unter anderem der automatische Notbremsassitent mit Fußgänger- und Zweiraderkennung, Spurhaltehilfen, Verkehrszeichenerkennung und Müdigkeitswarner. Die Konfiguration der bevorzugten Assistenzsysteme ist durch die Taste „My Safety“ im Cockpit ansteuerbar. Das in China gefertigte Fahrzeug verfügt außerdem über Vehicle-to-Load-Technologie (V2L) zur Stromabgabe an externe Verbraucher. (aum)