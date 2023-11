Dacia bietet Privatkunden den Sping noch bis Ende des Jahres zinsfrei im Leasing sowie in der Drei-Wege-Finanzierung inklusive Full-Service-Vertrag an. Damit ist das Elektroauto in der Basisversion Essential 45 zu Monatsraten ab 99 Euro erhältlich. Für alle Bestellungen im Onlineshop garantiert Dacia zudem die volle Bafa-Förderung. (aum)