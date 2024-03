„Slippery Sam“ ist Vorbild für die Triumph Trident 660 SE

Triumph bringt eine Special Edition der Trident 660. Ihr Farbenbspiel aus Weiß, Blau und Rot ist ein Tribut an das Rennmotorrad „Slippery Sam“, mit dem von 1971 bis 1975 fünfmal in Folge der Sieg bei der Isle of Man TT eingefahren wurde. Neben ihrer besonderen Optik bietet die SE Extras wie den Quickshifter sowie exklusiv einen Bugspoiler und einen farblich passendes Flyscreen. Der Tank der Trident „Triple Tribute“ trägt die Startnummer 67 des Vorbilds. Dazu kommen hochwertige Logo-Prägungen an zahlreichen Teilen sowie eine integrierte Trident-Plakette aus Aluminium mit diamantgefrästen Details.

Erhältlich ist die Triumph Trident 660 Special Edition Triple Tribute zum Preis von 8245 Euro plus Nebenkosten (Österreich: 9295 Euro). (aum)