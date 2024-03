Lexus sticht wieder in See: Ab Frühjahr 2026 soll die Luxus-Motoryacht LY 680 die Nachfolge der LY 650 antreten und über die Marine-Partner von Toyota vertrieben werden. Das neue Modell ist 20,66 Meter lang und 5,76 Meter breit. Die so genannte Flybridge wurde gegenüber dem aktuellen Modell deutlich vergrößert und bietet künftig noch Platz für ein Lounge-Sofa und auf Wunsch einen Grill. Die Badeplattform wächst um 70 Zentimeter. An Bord befinden sich drei Schlafzimmer mit sechs Betten. Platz bietet die Yacht für insgesamt 15 Personen.

Produziert wird die Lexus LY 680 von der Horizon Group, der führenden asiatischen Luxusyachtmarke. Angetrieben wird sie von Volvo-Marinemotoren. Der Kraftstofftank fasst über 4000 Liter. (aum)