Nun geht auch der Opel Movano campen

Nach dem Vivaro bietet Opel nun auch den größeren Movano als Crosscamp des gleichnamigen Umbauspeziailsten an. Der Camping-Kastenwagen ist in drei Längen verfügbar. Der 5,41 Meter kurze Crosscamp 541 ist vor allem für Nutzer gedacht, die den Van nicht nur im Urlaub, sondern auch als Alltagsfahrzeug nutzen wollen. Durch das modulare Konzept lassen sich bis zu 14 Grundrissvarianten gestalten. Wandverkleidungen in Holzdekor sorgen für wohnliche Atmosphäre.

Das Cockpit bietet drehbare Captains-Chairs mit Armlehnen bequem. Vier offene Dachablagen nehmen Kleinutensilien auf. Anstelle eines fest eingebauten Bettes erstreckt sich hinter dem Fahrer eine große Schlafcouch, die sich mit wenigen Handgriffen hochklappen und platzsparend an der Seitenwand befestigen oder auch ganz herausnehmen lässt. Ausgezogen entsteht ein 1,88 Meter langes und 1,33 Meter breites Doppelbett. Im Boden unter der Schlafcouch befindet sich eine Airline-Doppelschiene, in der sich zwei optionale Sitze sicher befestigen lassen. Bei Nichtgebrauch können auch sie zusammengeklappt und unter der Schlafcouch verstaut werden. Dazu kommt ein multifunktionaler Tisch, der sich auch im Freien verwenden lässt.



Im Heck befinden sich entweder ein rasch ausbaubarer Kleiderschrank mit vier Fächern oder eine modulare Duschabtrennung. Auf der rechten Seite befinden sich zwei Küchenmodule. Das eine mit zweiflammigem Gaskocher, Küchenschrank und Stauraum für 2,8-Kilo-Gasflaschen sowie auch von außen erreichbarem Kühlschrank ist fest montiert, um die Zulassung als Wohnmobil zu gewährleisten. Dagegen ist das zweite Küchenmodul auf Höhe der Schiebetür herausnehmbar. Es enthält das Spülbecken mit festem Wasserhahn sowie Frisch- und Abwassertank und lässt sich bei Bedarf auch als Außenküche verwenden.



Die Modelle Crosscamp 600 und 640 haben im vorderen Bereich jeweils eine Sitzgruppe mit Tisch samt ausschwenkbarer Erweiterung, in der Mitte Küche und Bad sowie im Heck ein Quer- bzw. Längsdoppelbett (640) mit elf Zentimeter dicker Matratze. Darunter befinden sich Schränke und ein Heckauszug mit weiterem Stauraum.



Der Kochbereich verfügt über Drei-Flammen-Kocher, Spülbecken mit integriertem Wasserhahn und Schubladen sowie einen 84 Liter großen Kühlschrank samt Gefrierfach, der ebenfalls von außen zugänglich ist. Dahinter schließt sich hinter einer Rollotür das Bad an. Der herausziehbare Wasserhahn lässt sich auch als Außendusche nutzen.



Der Opel Movano Crosscamp 541 und 600 sind auf Wunsch auch mit einem Aufstelldach für zwei weitere Schlafplätze erhältlich. Der 2,2-Liter-Motor leistet wahlweise 140 PS (103 kW) oder 165 PS (121 kW). Die Preise beginnen bei 49.990 Euro. (aum)