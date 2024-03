Fans stimmen bei der „Triumph Triple Trophy“ mit ab

Die „Triumph Triple Trophy“ ist am vergangenen Wochenende in Katar mit einem neuen Format in die neue Saison gestartet und bindet nun die Fans mit ein. Sie stimmen an jedem Rennwochenende über die beste Leistung der Fahrer ab und entscheiden damit über den Ausgang des Wettbewerbs. Die herausragendste Saisonleistung der Triple Trophy belohnen Triumph und Promoter Dorna mit einer speziell angefertigten Street Triple RS als Preis.

Wie in den vergangenen vier Jahren läuft die TTT auch dieses Jahr wieder parallel zur Moto-2-Weltmeisterschaft, bei der als Einheitsmotor der 765-Kubik-Dreizylinder von Triumph eingesetzt wird. Nach jedem Rennwochenende treffen Vertreter des Motorradherstellers und des Veranstalters eine Vorauswahl, die neben dem Rennergebnis zum Beispiel auch sportliche Ausdauer oder sonstige herausragende Leistungen der Fahrer würdigt. Die Fans entscheiden dann über den Moto-GP-Instagram-Kanal über die endgültige Reihenfolge der drei jeweils nominierten Piloten. In Anspielung auf den Hubraum des Motors erhält nach jedem Grand Prix der Fahrer mit den meisten Stimmen sieben Punkte, der mit den zweitmeisten sechs und der dritte fünf Punkte. (aum)