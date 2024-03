Nach Premieren in den Vereinigten Staaten, Kanada und Frankreich startet der Film „Race for Glory – Audi vs. Lancia“ am Donnerstag in Italien. In deutsche Kinos kommt der Spielfilm über das Duell zwischen dem Lancia Rally 037 und dem Audi Quattro in der Rallye-Weltmeisterschaft 1983 dann im Sommer.